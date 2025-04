Alessandro Matri commenta dagli studi di Pressing la corsa scudetto che si sta delineando in Serie A. "L'Inter sta facendo un campionato e una stagione straordinaria, le partite in più rispetto al Napoli sono tante ma come ha detto anche Barella il gol preso col Bologna non è una questione di stanchezza. E' una cosa mentale, di attenzione".

"Il Napoli - aggiunge - ha un allenatore che su queste cose non gli fa abbassare lo sguardo ai giocatori. La grande capacità di Conte è questa, poi è bravo anche mediaticamente a spostare l'attenzione. La sconfitta di Bologna peserà molto perché c'è anche un calendario più difficile".