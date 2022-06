Alessandro Matri, opinionista tecnico di DAZN, intervistato da Sportitalia, ha parlato dello scudetto conquistato dal Milan sull'Inter: "Non era la favorita del campionato, è stata una grande vittoria e il grande merito va dato a Pioli. I rossoneri hanno compiuto una vera e propria impresa. Lukaku? Ha caratteristiche devastanti per il nostro campionato, la sua voglia di ritornare è uno stimolo in più anche per lui, non s'è lasciato bene con la tifoseria, sarà interessante comprendere come ritornerà in Serie A. Lo scorso anno si parlava della sua partenza, ora si deve parlare del suo ritorno. Ad oggi metterei l'Inter favorita come possibilità e potenzialità. Asllani è un giocatore importante, visto che l'Inter quest'anno ha sofferto la mancaza di un vice Brozovic".