Alessandro Matri interviene a Pressing per parlare della stagione dell'Inter e di Simone Inzaghi. "Manca una partita, se vince fa un'annata straordinaria e se perde è un fallimento? No. In campionato forse ha lasciato qualcosa indietro in quattro anni, ma in Coppa ha fatto cose impensabili, inimmaginabili. E manca una gara...".

"Allegri? Per me tra Napoli, Milan e Inter accetterebbe l'Inter - dice ancora Matri - Ha una base importante, si ritroverebbe la situazione che aveva trovato post-Conte alla Juve. Allegri e Conte sono quelli che prenderei se fossi un ds di una big. Non porterei un giovane alla prima esperienza".