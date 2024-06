Da fresco titolare di qualifica di direttore sportivo, come gestirebbe Alessandro Matri la questione Hakan Calhanoglu? Punzecchiato nel corso del programma 'Kick-Off', l'ex attaccante di Milan e Juventus esprime in maniera chiara il suo pensiero sul centrocampista dell'Inter: "Io Calhanoglu non lo darei via, perché se dovesse andare via dovrei trovare un nuovo allenatore. Simone Inzaghi non la prenderebbe bene... Giocatori per fare cassa l'Inter li ha, forse per me non è il momento di venderlo. Offerte da 70 milioni per fare plusvalenza potrebbero arrivare anche da gente come Marcus Thuram. Davide Frattesi? Potrebbe giocare di più quest'anno, però è anche vero che l'Inter ha preso Piotr Zielinski...".