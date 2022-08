Oggi Marco Materazzi compie 49 anni. Con una nota l'Inter ha reso omaggio al suo difensore leggendario che in maglia nerazzurra ha vinto 15 trofei.

"276 partite, 20 gol, 15 trofei. cinque scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, un Mondiale per club e una Champions League: la bacheca di Marco Materazzi nei suoi dieci anni al Club - si legge nella nota -. Indossando il numero 23 sulla schiena con orgoglio e passione, Matrix è stato un sempre presente per oltre dieci anni nella linea di fondo nerazzurra, dimostrando coraggio e determinazione, e contribuendo ad alcuni momenti iconici della storia dell'Inter. Guerriero dal volto combattuto che ha combattuto fino all'ultimo, il suo momento più memorabile e indimenticabile per i tifosi nerazzurri, è senza dubbio la doppietta contro il Siena che ha conquistato il 15esimo titolo dell'Inter.Oggi Marco Materazzi, soprannominato da tutti Matrix, compie 49 anni. Tutti i tifosi del Club e dell'Inter nel mondo vorrebbero augurargli un felice compleanno".