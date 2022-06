Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web a margine della kermesse di moda "Pitti Uomo" a Firenze elogiando le manovre di mercato dell'Inter: "L’Inter sta facendo bene, ha già in pugno Paulo Dybala e nei prossimi giorni definirà Romelu Lukaku. Penso che i nerazzurri stanno facendo cose molto positive. Se verranno portati a casa questi giocatori verranno fatte grandi cose anche in Champions League. Poi mi aspetto tanto dalla Juve, che deve portare a casa giocatori non più giovanissimi, di esperienza e di assoluto valore”.