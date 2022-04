Ospite sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Martin Petras, collaboratore dell'agente di Marek Hamsik, ha tessuto le lodi di Stanislav Lobotka, giocatore sempre più centrale nel gioco del Napoli di Luciano Spalletti: "Il tecnico ha molti meriti, già lo conosceva e lo voleva all'Inter - le parole dell'ex difensore -. Non dico sia lo stesso dello scorso anno, ma poi dipende dall'allenatore sfruttarlo al meglio e dargli fiducia in un percorso. Lobotka nasce come regista già al Trencin, poi in un centrocampo a due riesce a giocare lo stesso. Non può fare la mezzala in un centrocampo a tre, ma a due può giocare".