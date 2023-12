Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, ha parlato anche ai microfoni di DAZN durante la serata del Gran Galà del Calcio: "Direi che più che del risultato, sicuramente importante, ci lusinga la prestazione di grande autorevolezza e maturità, prerogative per affrontare qualsiasi avversario. Maturità è sinonimo di consapevolezza di avere un ruolo importante, entrare in campo con il desiderio di dare il massimo. Queste sono le condizioni più importanti per l'approccio".

Sul lavoro dirigenziale: "Io coordino e sono responsabile di un'area composta da professionisti molto validi, da Ausilio, Baccin, Zanetti che ci dà una mano e una lunga lista di collaboratori. La politica di cambiamento per adesso ci dà ragione. Scudetto? Ora è una fase interlocutoria del campionato, ci sono ancora tanti appuntamenti, dobbiamo essere bravi a gestire la rosa e Inzaghi lo sta facendo. Abbiamo un organico che risponde alle direttive dell'allenatore e alle esigenze del club".