Giancarlo Marocchi prevede buone possibilità di qualificazione agli ottavi di finale della nuova Champions League per le cinque italiane: "Milan, Inter e Juventus non avranno problemi ad andare agli ottavi di finale - le parole dell'ex difensore a Sky Sport -. Le squadre fuori categoria sono solo due: Real e Manchester City. Poi ci sono tante formazioni forti come l'Inter e, potenzialmente, Juve e Milan. Punto interrogativo, invece, per Atalanta e Bologna, ma sono ottimista con questa formula.