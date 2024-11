Intervistato da Radio Napoli Centrale, l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato della sfida di domani sera tra l'Inter e i partenopei e delle possibii scelte tattiche di Antonio Conte per il suo ritorno nella San Siro nerazzurra: "La squadra di mister Conte non deve avere preoccupazioni perché ha tutte le carte in regola per fare bene. L’Inter ha una squadra molto forte, non si può parlare di turnover perché anche i giocatori con meno spazio sarebbero adatti ad ogni tipo di situazione. Credo che tatticamente Conte sia molto duttile quindi non mi aspetto novità in partenza, ma sarà certamente pronto a modellare la formazione in caso di bisogno".