Ospite nel salotto di Sky, Massimo Marianella ha detto la sua sul trasferimento di André Onana dall'Inter al Manchester United. Secondo il telecronista, con il camerunese, il club inglese "ci ha perso rispetto a De Gea. Io avrei tenuto De Gea. Ma è chiaro che Onana sia un gran portiere e Ten Hag lo conosce dai tempi dell’Ajax. Sa esattamente cosa stava prendendo, sia caratterialmente, la sua leadership, sia in porta: è un portiere importantissimo, ma io considero De Gea uno dei più forti portieri sul mercato, visto che deve ancora trovare squadra.

Spero che Ten Hag non sia scaramantico, altrimenti ad Onana finirà come all’Inter che dopo aver parlato la prima volta prima delle partite di Champions ha dovuto farlo per tutte. Oggi credo che lo United vincerà e se Ten Hag è scaramantico come Inzaghi gli toccherà parlare prima di tutte le partite. Onana è forte, ma credo sia stato pagato tanto. Quest’operazione dimostra però il potere di scelta di Ten Hag".