Massimo Marianella ha commentato la giocata di Calhanoglu, che ha, di fatto, innescato l'azione del gol del pareggio della Turchia contro l'Armenia: "Grandissima intuizione, che dà il via al gol del pareggio dopo un rimpallo. Si è vista tutta la visione e il tocco di un giocatore secondo me straordinario", ha confessato in onda su Sky Sport.