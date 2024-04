L'ex arbitro Luca Marelli, sulle frequenze di DAZN, analizza la sua visione sul gol di Viola, che ha siglato il 2-2: "Il gol di Viola andava annullato, perché il movimento di Lapadula magari è casuale ma è un braccio che tende ad allargarsi rispetto al corpo aumentando il volume. Non conta il fatto se il pallone fosse o no arrivato a Viola, il volume viene aumentato e per me questo gol andava annullato".