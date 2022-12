Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve e commentatore Rai, ha commentato la prestazione negativa di Romelu Lukaku in Croazia-Belgio. "Fisicamente è in fase calante, mentalmente poi partite del genere ti rimangono dentro per un po' - le sue parole -. Ha avuto tante occasioni e non è riuscito a sfruttarle, è chiaro che poi qualcosa paghi".