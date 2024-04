L'ex portiere Luca Marchegiani, ora commentatore tecnico e opinionista su Sky Sport, ha così commentato la vittoria dell'Inter sull'Empoli: "Non è stata una partita difficile, ma impegnativa. L’Empoli ha giocato bene ma l’Inter ha avuto il merito di sbloccarla subito e l’ha gestita. Di fronte aveva un avversario ben organizzato, mi è piaciuto come ha tenuto il campo. Ma non segna da 4 partite e anche oggi si è visto. Qualche problema offensivo lo ha".