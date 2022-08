Marcell Jacobs, fresco vincitore della finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Monaco e quarto uomo della storia a vincere l'oro europeo dei 100 dopo quello olimpico, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport parla anche del rapporto con l'ex tecnico dell'Inter José Mourinho. Svelando un aneddoto: "Mourinho? Non l'ho sentito, ma è stato bello conoscerlo. Mi ha suggerito di non darmi al calcio come ha fatto Bolt".