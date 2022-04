"Non so se questo derby avrà ripercussioni sul campionato, penso che Inter e Milan se lo contenderanno a prescindere da quello che sarà il risultato di Coppa Italia. Le vedo lanciate entrambe, in questo momento l'impressione è che stia meglio l'Inter: a La Spezia ho visto una squadra ritrovata, soprattutto nelle prestazioni di Brozovic e Perisic". Lo dice Matteo Marani, in collegamento con SkySport24. "Anche Lautaro è tornato al gol, Sanchez è una grande alternativa: in questo momento, come pensavo tre mesi fa, i nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto. Lo sono per me dall'inizio al pari della Juve, che invece ha deluso. Domani una partita che già di suo è uno spettacolo e che certifica un dato, ossia il ritorno di Milano come riferimento del nostro calcio dopo dieci anni di dominio Juve".