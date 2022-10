"Come è possibile che la seconda miglior difesa dello scorso campionato sia diventata la 16esima in queste prime otto giornate?". Inizia con questa domanda il viaggio nella crisi del l'Inter di Matteo Marani , oggi ospite negli studi di Sky Sport.

"E' una squadra che ha cali di concentrazione, crolli repentini - prosegue il giornalista -. Ha preso tre gol contro Lazio, Udinese e Milan, due con la Roma sabato scorso: un'imbarcata di reti. Bastoni non è più lui, Skriniar, forse distratto dal PSG, ha problemi e solo qualche mese fa forse era il migliore difensore della Serie A; Acerbi mi sembra la copertina di Linus di Inzaghi. Poi c'è il tema portiere: Handanovic, non voglio essere ingeneroso, da qualche anno non è più il migliore giocatore dell'Inter. Va chiarita l'alternanza con Onana perché avere due portieri titolari spesso è come non averne neanche uno. I problemi sono tanti e, al di là dell'assenza di Lukaku che non c'era nemmeno l'anno scorso, mancano soprattutto nove gol".