"L’Inter deve stare attenta allo stadio. Sulla carta non c'è storia, da un punto di vista tecnico, ma il Bentegodi quando vuole fa magie". Così il doppio ex di Verona e Inter, Luciano Marangon a Repubblica risponde sulla sfida di questa sera tra le sue due ex squadre. "Vorrei dire con diplomazia che tifo per entrambe le squadre e per nessuna, ma la verità è che, per come si è messo il campionato, il mio cuore è gialloblù - ammette -. La qualificazione alla Champions è importante, certo, ma la salvezza è la salvezza".