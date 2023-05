Il Milan batte la Sampdoria con un netto 5-1 e si rilancia nella lotta Champions League dopo l'eliminazione in semifinale per mano dell'Inter. Nell'anticipo serale della 36esima giornata di Serie A spicca la tripletta di Giroud, di Leao e Diaz le altre due reti del match. Di Quagliarella invece il gol della bandiera per i blucerchiati. Il Milan sale così a quota 64 punti, a meno due dall'Inter.