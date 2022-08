La prima valutazione di Andrea Mandorlini, nell'intervista a Tuttosport, è un in bocca al lupo a Riccardo Ferri, ex compagno di squadra in nerazzurro. "Ci teneva tanto, al di là del coronamento del sogno, rientra in una famiglia. Era particolarmente emozionato per la gioia di quanto stesse accadendo. L'amichevole col Lione? La gamba girava meglio rispetto a due settimane fa. Al di là qualche contropiede di troppo, la strada intrapresa è quella giusta".