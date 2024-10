Andrea Mandorlini vede ancora l'Inter come favorita numero uno per lo scudetto. E lo ribadisce durante la chiacchierata sulle frequenze di 1 Station Radio: "Sono un po’ di parte, l’Inter parte con i favori dei pronostici. Ha vinto l’anno scorso e questo aiuta sempre, da sempre consapevolezza. Il Napoli è lì. La Juve è molto solida, ma non mi sembra all’altezza del Napoli e dell’Inter. Poi, come diceva Trapattoni, nel calcio succede tutto e il contrario di tutto".

Poi un commento sulle ultime uscite delle italiane in Europa: "L’Inter ha fatto molto bene, la Stella Rossa è di livello inferiore. La Roma è in una fase intermedia, ha cambiato allenatore da poco e questo incide molto, devono ancora trovare la giusta quadra. Il Milan ha fatto una buonissima partita, ci può stare la sconfitta contro il Bayern perché è una squadra di tutto rispetto, molto forte. La Juve ha giocato una super partita, hanno dimostrato tanto, veramente bravi. In campo europeo, ogni partita è a sé. Possiamo essere soddisfatti".