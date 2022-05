L'allenatore Andrea Mandorlini ha commentato a TMW il duello in salsa milanese per lo scudetto: "A Verona il Milan avrà la partita chiave. La storia dice lì ha sempre fatto fatica".

Il Verona non ha più nulla da chiedere al campionato.

“Giocare contro la squadra che si sta giocando lo scudetto dà motivazioni. Vorrà fare una partita importante e magari superare i punti della mia stagione. Fare tanti punti in Serie A non è mai facile. Certamente sarà una partita importante. Vincendo a Verona il Milan farebbe un passo importante”.

Chi la spunterà per lo scudetto?

“Bisogna guardare anche i risultati degli altri. Ora dipende molto anche da quello che farà il Milan, che ha pure gli scontri diretti a favore”.