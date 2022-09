Anche il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto nel corso del 'Social Football Summit' di Roma, parlando degli obiettivi futuri della Nazionale italiana: "Siamo contenti per quello che è successo in questa settimana ma purtroppo è un brodino in confronto a ciò che abbiamo passato negli ultimi mesi. Non mi passa perché non meritavamo l'esclusione dal Mondiale. L'Inghilterra che abbiamo battuto a San Siro potrebbe vincere il Mondiale, ma anche l'Ungheria era veramente forte. Vincere un trofeo con la Nazionale è la cosa più bella che ci sia. Non ha prezzo regalare una gioia simile a 60 milioni di italiani. Mondiale? Dovremo attendere 4 anni, ma l’obiettivo è vincere in America nel 2026. La nostra Nazionale è tra le migliori al mondo e, nonostante qualche delusione, non mancano le soddisfazioni. I ragazzi possono sbagliare, non l’ho mai nascosto. Le porte sono sempre aperte per tutti, ma chi si è comportato male deve chiedere scusa prima di tornare".