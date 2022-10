Ospite in collegamento di Sky Sport, Amantino Mancini ha tessuto le lodi di due suoi ex allenatori, José Mourinho e Luciano Spalletti, domenica rivali nel big match tra Roma e Napoli: "Le squadre di Mourinho hanno un'identità, poi ti entra dentro a livello mentale - le parole del brasiliano -. Spalletti è il più forte a livello tattico che ho avuto in carriera, è uno dei migliori della sua generazione. E il suo Napoli è una meraviglia per gli occhi. Io preferisco l'approccio di Spalletti, è stato lui che mi ha fatto crescere aiutandomi tantissimo sotto tutti gli aspetti".