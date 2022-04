In vista del match di sabato pomeriggio tra Inter e Roma, il doppio ex Amantino Mancini, intervistato da Leggo, ha offerto la sua disamina della sfida tra José Mourinho e la sua ex squadra:

L'Inter di oggi è la favorita per lo scudetto?

"Sì, ora che il Napoli è uscito dalla lotta credo sia quella più attrezzata. Spalletti fa il gioco più bello ma gli sono mancati i top player. Nella Roma almeno aveva Totti. L'Inter di Inzaghi ha maggiore qualità e ha l'abitudine a stare lassù. Ora ha anche più forza mentale dopo il derby vinto sul Milan. Certo molto dipende da sabato".