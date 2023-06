Il ct della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto nel corso di 'Uno Mattina Estate' su Rai1, fissa il programma futuro della squadra azzurra: "I Mondiali sono stati una grande delusione, anche ingiusta. Ma il calcio è così e bisogna ripartire. Abbiamo inserito tanti ragazzi giovani, che purtroppo non hanno tanta esperienza a livello internazionale e questo fa la differenza. Per questo abbiamo bisogno ancora di qualche giocatore esperto che li aiuti a crescere. Abbiamo fatto bene in Nations League, peccato non essere riusciti a vincere. Ma questi ragazzi hanno bisogno di giocare di più".