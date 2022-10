"La voglia di allenare c'è sempre, le partite di Nations League ci hanno dato un piccolo aiutino, essere arrivati a una fase finale va bene, ma ora inizia il mese più difficile". Lo ha detto Roberto Mancini, ct dell'Italia, ospite negli studi di Rai2 nella trasmissione 'A tutto calcio'. Su un suo possibile addio alla Nazionale, il ct ha ammesso: "Quando le cose non vanno bene la responsabilità è dell'allenatore e ci può stare: ci ho pensato". Il pensiero non può non correre alla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar: "La ferita sanguinerà ancora fino alla fine, possiamo cancellarla solo vincendo il prossimo".