La Premier League con il Leeds United è stato il premio che Willy Gnonto si è guadagnato sul campo dopo aver preso la sofferta decisione di lasciare l'Inter e l'Italia all'età di 17 anni per cominciare a giocare tra i professionisti allo Zurigo. Un percorso che non è sfuggito a Roberto Mancini, che lo ha fatto esordire la scorsa estate nella Nazionale italiana maggiore: "E' un ragazzo giovane, nessuno ha pensato di prenderlo ma gioca titolare in Premier League e non è scontato a 19 anni - ha detto il ct azzurro a margine della presentazione della partnership tra Telepass e Figc -. Può ancora migliorare, ha qualità.