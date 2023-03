Qual è, secondo il punto di vista di Roberto Mancini, il problema principale dei giovani italiani? Il ct della Nazionale risponde in conferenza stampa da Coverciano, nominando anche giovani promesse come Wilfred Gnonto e Gaetano Oristanio: "In Italia non gioca più nessuno per strada. Noi giocavamo 3-4 ore per strada e poi andavamo ad allenarci, oggi questo non accade più. Non è un caso se giocatori nascono ancora in quei paesi, come Uruguay, Argentina o Brasile, dove si gioca ancora molto per strada. Perché Gnonto in Italia non l'ha preso nessuno? Poteva giocare per la Sampdoria o la Fiorentina.