Intervistato da Sportitalia in occasione dell'inizio della Copa America, in programma per le 2 (italiane) di questa notte, l'ex Inter Amantino Mancini ha risposto anche su Bento, portiere brasiliano a lungo seguito dalla sua ex squadra.

Bento è seguito da tante squadre, in particolare è stato seguito da vicino dall’Inter. Lo consiglieresti alle italiane?

"Come portiere sta facendo bene da tanti anni nell'Athletico Paranaense. È giovane, fisicamente interessante. Chi lo prende fa un grandissimo acquisto, è un portiere con molta personalità, un posizionamento importante".