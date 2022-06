Roberto Mancini ha parlato alla vigilia di Inghilterra-Italia dell'apporto che stanno dando in particolare giocatori ancora giovani ma già determinanti come Donnarumma, Tonali, Bastoni e Barella. "Sandro ha debuttato due anni fa, non è alle prime armi, come non lo sono gli altri - dice il ct -. Sono un po' più giovani ma sono in A da qualche anno. Possono dare soddisfazioni all'Italia. Le partite si possono perdere o vincere, abbiamo bisogno di un po' di tempo ma mi sembra normale. Formazione? Cambieremo qualcosa, non tutto".