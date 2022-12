Dopo lo strepitoso Mondiale giocato con l'Argentina, dove è stato uno dei protagonisti della vittoria finale della Nazionale di Lionel Scaloni, Enzo Fernandez è finito sul taccuino di diversi top club europei, soprattutto inglesi. In pole position c'è il Manchester United, pronto a versare i 120 milioni previsti dalla clausola rescissoria del contratto col Benfica. Situazione talmente calda che il club di Lisbona starebbe già pensando a come reinvestire parte dell'incasso per trovare un sostituto del Musico: tra i nomi in lizza, secondo il giornalista di TVI Bruno Andrade, ci sarebbe anche quello di Carlos Alcaraz del Racing Avellaneda, da tempo nel mirino dell'Inter.