Fuori dal calcio ormai dalla scorsa estate, all'atto della fine della sua avventura da dirigente del Milan, Paolo Maldini continua a guardare con attenzione la Serie A: "Mi piace, senza dubbio. E' un campionato non troppo considerato, ma a livello tecnico, tattico e di conoscenza lo metto nella top 3 - le parole rilasciata a Coverciano del leggendario capitano dei rossoneri riportate da Tuttomercatoweb.com -. Griglia scudetto? È la solita. L'Inter è la squadra più attrezzata, poi ci sono stati tanti cambiamenti nelle varie avversarie che hanno bisogno di un pochino di tempo per mettere un po' insieme la squadra. Chi è più vicino ai nerazzurri? Il Milan è arrivato secondo, quindi è un'altra candidata, poi la Juventus senza dubbi. Poi c'è il Napoli, la Roma che ha fatto un ottimo mercato. Sono sempre quelle le squadre che combatteranno per la vittoria finale".