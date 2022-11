Ci sono anche i tanti derby di Milano giocati tra i temi affrontati da Paolo Maldini nell'intrevista concessa a Milan TV. Il direttore tecnico rossonero parte dal record di 56 presenze nella sfida milanese: "È bello, piacevole. Avendo giocato più partite di tutti nel Milan è anche normale, sarei dovuto rimanere fuori per infortunio parecchie volte per non avere questo record. Il Derby e altre partite come Milan-Juve o al suo tempo Milan-Napoli potevano darti una carica emotiva diversa.