Andrea Maldera, ex tattico del Milan e dell'Ucraina, ha analizzato i punti di forza sui piazzati delle due milanesi per Tuttosport. "Il lavoro è diviso tra chi calcia e chi colpisce. I nerazzurri hanno un grande giocatore calciante come Calhanoglu, uno dalle grandissime qualità balistiche. L’aspetto evidente è quello della fisicità interista. Inzaghi è stato bravissimo a valutare tali caratteristiche e a trasformarle in punti di forza reali. Dietro c’è un lavoro, una conoscenza dei giocatori. Oggi esiste pure una vera ricerca delle difese sulle palle inattive. Lo schema non può non prescindere dalla qualità e dalla velocità di esecuzione. Anche quello più bello del mondo, senza chi calcia bene, è difficilmente efficace".