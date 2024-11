Da Firenze, dove è stato presente alla cerimonia di consegna della 'Stella d'Oro al Merito Sportivo' e di alcune onorificenze a atleti e dirigenti fiorentini, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato del momento della Nazonale italiana che pare aver trovato nuova linfa in attacco grazie a Moise Kean e Mateo Retegui che stanno vivendo un ottimo momento di forma: ''Se questo aumenta il mio ottimismo per le sorti azzurre? Io sono sempre stato ottimista su Luciano Spalletti, mi sono anche esposto pubblicamente, figurarsi se non lo sono dopo le ultime buone prestazioni. Se poi la squadra trova anche qualche bel centravanti le cose si vedono con positività diversa. I due stanno facendo bene e spero che anche Scamacca torni presto dal suo infortunio''