Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto ai microfoni dei media presenti a margine del Premio Internazionale Per Sempre con Diego a Napoli. Toccando tra gli altri temi anche quello delle polemiche arbitrali di questo ultimo fine settimana: "Non mi sembra una grande novità, è una costante. Penso che il VAR sia stato fondamentale per risolvere tutti quei problemi di millimetri che spesso fanno arrabbiare. È come il cronometro nei 100 metri, quando vinci per millesimi di secondo", riporta il Corriere dello Sport.

Malagò poi rilancia l'idea del VAR a chiamata come possibile soluzione: "Negli altri casi serve uniformità di giudizio che si può risolvere in teoria solo ed esclusivamente facendo a chiamata, così non c'è qualcuno che valuta se è giusto o sbagliato. C'è una situazione che riguarda dinamiche internazionali, non possiamo farci le regole per conto nostro".