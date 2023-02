Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con il calcio: "Non ho mai avuto problemi con quel mondo. Il calcio è già̀ molto conflittuale al proprio interno, non ha bisogno del Coni per litigare. Il calcio è obbligato a cambiare marcia.

“I presidenti di Serie A dei delinquenti veri?" Malagò replica: "Quella era una battuta in una conversazione privata".