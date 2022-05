Ancora critiche per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Basilea dalla scorsa estate. Questa volta a rivolgergliele è Erni Maissen, ex centrocampista dei RotBlau, a cui non sono piaciuti gli atteggiamenti tenuti da classe 2002 nella gara persa contro lo Zurigo neo campione elvetico: "Pretende di voler calciare una punizione direttamente dai 40 metri, Brecher (portiere dello Zurigo, ndr) avrebbe dovuto essere lontano dalla porta perché il pallone entrasse - le sue parole riportate da Telebasel.ch -. E quando è stato sostituito aveva un linguaggio del corpo davvero brutto; poi si è comportato come se fosse il migliore in campo. Sono proprio questi i momenti che non vanno affatto bene per la squadra, mi arrabbio quando vedo qualcosa del genere".