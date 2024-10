Il dibattito sulle favorite per la lotta Scudetto diventa sempre un argomento che coinvolge tanti addetti ai lavori nel corso della sosta. Ha preso parte al dibattito anche Gigi Maifredi, intervenuto su TMW. Mettiamo la Juventus tra le pretendenti al titolo. "Certo che sì, ci mancherebbe. In Italia è difficile ripetersi, ma l'Inter resta favorita. Avevo un'idea negativa di Giuntoli perché secondo me si è schierato clamorosamente contro Allegri, voleva che se ne andasse probabilmente per avere un'importanza diversa. Se sei a fianco di Allegri è lui quello importante, a fianco di Thiago Motta… Non so se ha speso troppo, però a livello di giocatori ha fatto un'ottima squadra".