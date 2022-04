Nel corso dell'amichevole contro i Paesi Bassi, il difensore della Danimarca e dell'Atalanta Joakim Maehle è rimasto vittima di un duro scontro aereo con Denzel Dumfries, giocatore dell'Inter, a causa del quale ha rimediato una brutta ferita alla testa. Ma già oggi, Maehle fa sapere di essere abile e arruolabile per la partita di martedì contro la Serbia: "Ne sono uscito con una lacerazione alla testa, tre punti di sutura e un po' di mal di testa. Spero di essere in campo martedì. Del resto ce ne vuole per mettermi fuori combattimento", afferma l'atalantino per i canali ufficiali della Federcalcio danese.