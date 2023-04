Intervenuto su Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Massimo Paganin ha provato a fornire la sua analisi del momento di crisi dell'Inter: "Le sconfitte dell'Inter sono troppe e il ruolino di marcia tra casa e trasferta è enorme: in casa i nerazzurri subiscono 8 gol e in trasferta 25. Non si può imputare tutto a Simone Inzaghi, ma qualcosa, anche nel turnover, non è andato. Non è solo sfortuna.