Dopo 17 giornate non c'è ancora la lepre, per dirla alla Marotta, in questa Serie A. Un bene per lo spettacolo, secondo Fabio Lupo: "E’ bello intanto che non sia un campionato così scontato, che la corsa si sia allargata a una protagonista come l’Atalanta oltre a Inter e Napoli - le parole del dirigente a Sportitalia.it -. Inzaghi ha dalla sua l'ampiezza della rosa, gli azzurri possono contare sulle mentalità del loro allenatore".

Oltre a puntare sul bis scudetto, l’Inter può pensare anche di imporsi in campo continentale: "Ha tutto per arrivare a vincere la Champions: solidità, capacità di cambiare atteggiamento e consapevolezza".