Finalmente Lukaku, quello visto lo scorso martedì contro l'Atalanta, match nel quale Simone Inzaghi ha puntato sul belga, ripresentando la tanto vecchia amata LuLa. Contro i bergamaschi, il belga ha giocato più che una buona gara, dimostrando che la titolarità gli conferisce fiducia e sprint in più rispetto al ruolo da subentrante. L'attaccante numero 90 non è riuscito a segnare, è vero, ma non si è sottratto, al contrario, a lavoro sporco e sacrificio. "È in crescendo, spero di portare tutti alla migliore condizione - spiega infatti Simone Inzaghi durante la conferenza pre-Milan di oggi, durante la quale ha lodato il percorso di crescita di Romelu, ma spiega: "Poi sono l'allenatore e cercherò di fare scelte funzionali alla partita. Ci parlo tanto con Romelu. È una cosa nuova per lui, io ci sono passato perché dopo i 26 anni ho avuto tante problematiche. Lui non ne ha mai avute.