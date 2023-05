Vince ancora l'Inter che cala il poker ai danni del Sassuolo e ipoteca la qualificazione in Champions. Quattro reti, due con la firma di Romelu Lukaku che oggi festeggia anche 30 anni. "Con i gol è un compleanno più bello" ammette il belga a Inter TV dopo la partita: "Sono contento per la squadra, per la vittoria di oggi. Dà fiducia alla squadra, era una partita difficile, ma alla fine abbiamo fatto la differenza con il cuore e la qualità".

Movimenti da NBA, ti ispiri a Lebron?

"Mi ispiro sempre a tutti i grandi campioni che hanno voglia di diventare più forti, mi ispiro a gente come lui. Sto aiutando la squadra, stiamo migliorando e sono contento ma dobbiamo ancora crescere".

Stai ritrovando la tua condizione. Quanto sei felice?

"Sono contento per la squadra prima di tutto, l’Inter è più importante. Abbiamo passato momenti di difficoltà ma stiamo tornando in forma. Sono contento di aiutare la squadra, ogni partita è come una finale, stiamo vincendo per ora e dobbiamo continuare così perché abbiamo obiettivi importanti".

Un messaggio ai tifosi?

"Voglio ringraziare tutti i tifosi interisti del mondo. C’è feeling, dobbiamo continuare tutti così. Noi giocatori nel dare tutto per questo stemma e raggiungere tutti insieme gli obeittivi".