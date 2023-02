"Tornare alla vittoria è la cosa più importante". Parola di Romelu Lukaku, questa sera titolare contro l'Udinese. È proprio Big Rom a rispondere a Inter TV prima della gara contro i friulani.

Come stai?

"Fisicamente sono al top adesso. Sono contento perché ho avuto qualche partita per rimettermi in forma. Adesso ci sono, abbiamo fatto un ottimo lavoro con staff, preparatori e squadra e adesso dobbiamo continuare”.

