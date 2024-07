Dopo la firma di Luka Topalović sul contratto che lo legherà all'Inter, anche l'NK Domžale mette nero su bianco il passaggio in nerazzurro del centrocampista classe 2006. "La squadra di calcio Domžale è riuscita a realizzare un nuovo importante trasferimento del giovane calciatore in uno dei cinque campionati più forti d'Europa. Il 18enne Luka Topalović si trasferisce dietro compenso nella vicina Italia, dove si unirà all'attuale campione italiano dell'Inter" si legge nel comunicato diramato dal club sloveno.

"Luka Topalović della Carinzia è da tempo considerato il gioiello della famiglia giallorossa e del calcio sloveno. Dopo aver completato con successo il suo tirocinio giovanile e essersi affermato nella prima squadra del Domžal, ora deve mettersi alla prova ai massimi livelli.

Topalović è entrato a far parte del Centro calcistico giovanile dell'NK Domžale nell'agosto 2020. Nel campionato cadetto, ha segnato 32 gol con il Domžale in 40 partite. Per le juniores ha giocato solo tre partite (1 gol), essendo subito passato alla squadra dei membri. Ha esordito nella Prima Lega Telemach il 15 maggio 2022. In due stagioni, alla tenera età di 18 anni, ha già collezionato 51 presenze ed è stato tre volte tra i capocannonieri. Topalović è anche un membro regolare delle squadre nazionali juniores della Slovenia. È stato il capocannoniere della Slovenia agli Europei U17 e ha già collezionato 8 presenze con la Nazionale U19.

Auguriamo a Luka tanto successo nel suo viaggio" si legge nella nota.