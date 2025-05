Lucas Moura, ex attaccante del Paris Saint-Germain, si è espresso sulla finale di Monaco di Baviera ai microfoni di France Info. Per i transalpini, l'occasione di mettere le mani su un trofeo ambito da anni: "C'è sempre stata una grande aspettativa, non solo da parte dei giocatori, ma anche dei tifosi e dei media. Non siamo riusciti a raggiungerlo, nonostante avessimo le qualità per farlo. Ma la Champions League è una competizione molto dura, con grandi squadre. Sono diversi i fattori che possono fare la differenza. Ogni anno che ho trascorso lì, abbiamo avuto una squadra di altissimo livello, capace di vincere. Ma per qualche ragione non ci siamo riusciti".

Come vedi questa finale?

"Penso che sarà una partita molto equilibrata. Entrambe le squadre hanno giocato molto bene per raggiungere questa finale. La squadra parigina è molto equilibrata e molto ben allenata. È una squadra molto forte che gioca delle belle partite. C'è molta forza in questo collettivo. Per me non c'è un favorito, ma sento che è arrivato il momento per il PSG. La mia previsione è: 2-1 per il PSG".