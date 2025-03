Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di 1 Station Radio. Di seguito le parole riprese da TuttoNapoli: "Il Napoli quest’anno ha trovato la sua fisionomia grazie all’allenatore. È una squadra determinata, concreta e con un’identità chiara. In questo senso, è un passo avanti rispetto al Milan. Speriamo che possa continuare così per mantenere vivo un campionato italiano che quest’anno è davvero entusiasmante. Ce lo auguriamo tutti, speriamo che il campionato si decida all’ultima giornata, dopo tanti anni in cui c’era sempre una squadra che dominava sin dall’inizio, quest’anno il campionato è diverso. Grazie all’Atalanta, al Napoli e all’Inter, abbiamo una competizione avvincente. Godiamocela!"